Einbruch beim TSV

Godshorn (ok). Einbruch beim TSV Godshorn und beim Schützenverein am Spielplatzweg. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag sind Diebe nach Auskunft der Polizei über die Fensterscheibe eingestiegen. Die Langfinger ließen Getränke und Bargeld mitgehen. Der Sachschaden bewegt sich im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.