Einbruch

Godshorn. Am Donnerstag zwischen 19 und 22 Uhr ereignete sich nach Auskunft der Polizei ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Hannoverschen Straße in Godshorn. Der Täter gelangte mutmaßlich über das Nachbargrundstück zu dem tatbetroffenen Wohnhaus. Auf der rückwärtigen Seite der Doppelhaushälfte wurde ein Fenster aufgehebelt. Durch das nun offenstehende Fenster gelangte der Täter in das Innere des Wohnhauses. Es wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.