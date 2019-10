Einbruch

Langenhagen. Unbekannte Täter schraubten in der Zeit von Diesntag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus am Hagenhof in Langenhagen das Schloss einer Kellertür ab und brachen in ein weiteres Kellerabteil ein. Es wurde ein Satz Pkw-Reifen und Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit etwa 1.000 Euro an.