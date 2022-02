Einbruch

Godshorn. Während der Abwesenheit der Bewohner drangen Einbrecher nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag, 7 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr, über die Terrassentür in eine Wohnung im Erdgeschoss am Lohkamp in Godshorn ein. In der Wohnung wurden

sämtliche Räume durchsucht. Als Diebesgut wurden unter anderem 1.450 Euro

Bargeld, Schmuck, Schuhe und ein Fahrrad von der geschädigten

Familie genannt.