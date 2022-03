Einbruch

Langenhagen. Unbekannte Täter haben sich am Dienstag zwischen 18.30 und 20.55 Uhr über Balkontür im ersten Obergeschoss Zurtitt in ein Reihenendhaus am Reuterdamm verschafft und mindestens ein Zimmer durchsucht. Es wurde diverser Schmuck vom Schreibtisch entwendet. Die Spurensuche verlief positiv. Die Schadenhöhe ist noch unbekannt. Täterhinweise gibt es bisher nicht. Für Hinweise wäre die Polizei dankbar.