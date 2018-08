Einbruch

Langenhagen (ok). Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Hans-Böckler-Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei die Tür auf und ließen Bargeld mitgehen. Zuegenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.