Einbruch

Langenhagen. Diebe gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das umzäunte und abgeschlossene Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Walsroder Straße. Dort wurde in einen Bürocontainer eingebrochen. Hierfür wurde zunächst das vor der Tür befindliche Gitter aus der Veran- kerung entfernt und anschließend der Milchglaseinsatz der Zugangstür mit einer vor Ort befindlichen Autobatterie eingeworfen. Der Geschädigte gab an, dass lediglich eine im Container deponierte Gaspistole entwendet wurde. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.

