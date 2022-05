Einbruch in Apotheke

Langenhagen (ok). Langfinger haben am frühen Sonntagmorgen zwischen 2 und 5 Uhr nach Auskunft der Polizei versucht, die Eingangstür der Apotheke am Straßburger Platz aufzuhebeln. Der Versuch misslang, Fingerabdrücke wurden gesichert. Schadenshöhe. etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.