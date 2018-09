Einbruch in Einkaufsmarkt

Langenhagen. Einen Einbruch gab es in der vergangenen Woche nachts in einen Einkaufsmarkt an der Straße Am Pferdemarkt. Täter gelangten durch Manipulation an der Hauptzugangstür in den Markt, wo sie Büros und Verkaufsräume durchsuchten. Unter anderem wurden Zigaretten und elektronische Geräte entwendet.