Einbruch in Reihenhaus

Langenhagen. Nach ihrer Urlaubsabwesenheit stellten die Bewohner eines Reihenendhauses am Emsweg in Langenhagen fest, dass die Scheibe des Wohnzimmerfensters eingeworfen worden war. Unbekannte Täter haben das Fenster entriegelt, drangen in das Haus ein und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts erbeutet. Der Tatzeitraum wird auf Mittwoch, 2. Oktober, 12 Uhr, bis Montag, 7. Oktober,16.30 Uhr eingegrenzt. Hinweise nimmt die örtliche Polizei entgegen.