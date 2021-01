Einbruch in Restaurant

Langenhagen. Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonnabend gegen 4.55 Uhr, sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Restaurant Am Pferdemarkt zu verschaffen. Als dies misslang, schlugen die Täter das Fenster ein und entwendeten einen PC, Bargeld und Getränke. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.