Einbruch in Sporthalle

Langenhagen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Karfreitag durch Aufdrücken eines Fenster Zugang in den Heizungsraum der Sporthalle an der Petzelstraße. Weiter kamen sie allerdings nicht. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro und fragt, ob jemand in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat.