Einbruch in Supermarkt

Godshorn. Diebe warfen nach Auskunft der Polizei in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag gegen 0.34 Uhr die Scheibe zum Büro eines Supermarktes am Lohkamp in Godshorn ein und durchwühlten das Büro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.