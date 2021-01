Einbruch in Supermarkt

Langenhagen. Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen dem 31.Dezember um 19.30 Uhr und dem 2. Januar um 6.45 Uhr gewaltsam in das Lager des Ideal-Super- markts an der Walsroder Straße eingebrochen. Von dort gelangte er in ein Büro, aus dem er Münzrollen, Geldkassetten und Zigaretten entwendete. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 2.800 Euro an und bittet um sachdienliche Hinweise.