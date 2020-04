Einbruch in vier Lauben

Krähenwinkel. Bislang unbekannte Täter betratenin der Nacht zum Donnerstag letzter Woche in der Kleingartenkolonie „Gartenfreunde Sonneneck“ am Schwarzen Winkel insgesamt vier Grundstücke. Auf drei Grundstücken verschaffen sie sich durch Abschrauben der Riegel der Zugangstür, durch Aufhebeln eines Fenster beziehungsweuse gewaltsames Öffnen der Zugangstür Zutritt in die Gartenlauben. Sie ließen eine Brille, Lautsprecher, Bohrer, Bekleidung und ein Kofferradio mitgehen. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt derzeit für alle vier Lauben etwa 450 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Langenhagen zu melden.