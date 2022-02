Einbruch in Wohnwagen

Kaltenweide Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen 29. Januar und 19.Februar gewaltsam in den in einer Parkbucht abgestellten Wohnwagen an der Kananoher Straße und entwendteen HiFi-Artikel sowie Besteck und Kleidung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa3.000 Euro. Ein unmittelbar daneben abgestellter Wohnwagen wurde ebenfalls angegangen. Hier konnten der oder die Täter jedoch nicht eindringen. Trotzdem entstand

ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.