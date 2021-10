Einbruchdiebstahl

Godshorn. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Sonnabend, 16 Uhr und Sonntag, 6.15 Uhr, auf unbekannte Weise durch die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung am Lohkamp in Godshorn ein und brachen die zusätzlich verschlossene Tür zum Schlafzimmer des Geschädigten auf. Zum Diebesgut können im Moment noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.