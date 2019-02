Einbruchschutz

Engelbostel/Schulenburg. Der SoVD Engelbostel-Schulenburg informiert in Zusammenarbeit mit der Polizei am Mittwoch, 13. Februar, über das Thema Einbruchschutz. Beginn: 18 Uhr, Ort: Luhmanns Gasthaus zur Post, Hannoversche Straße 182 in Engelbostel. Im Anschluss sind Interessierte Schmalzbrot und Harzer ein. Gäste sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Zur besseren Disposition wird um Anmeldung gebeten, soweit noch nicht erfolgt unter (0511) 74 42 03 (Anrufbeantworter) bei Kurt Mörke.