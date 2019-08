Einbruchversuch

Langenhagen. In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich an der Otto-Hahn-Straße ein versuchter Einbruch in eine Wohnung, indem der bislang unbekannte Täter versuchte, die Wohnungstür aufzuhebeln. Ein Zutritt zur Wohnung gelang dem Täter jedoch nicht, sodass kein Diebesgut zu verzeichnen ist.