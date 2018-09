Einbrüche

Kaltenweide (ok). Gleich zwei Tageswohnungseinbrüche sind am Donnerstag im Frieda-Nabig-Weg in Kaltenweide passiert. Einer zwischen 16.35 und 18.35 Uhr und der andere zwischen 8.50 und 18.45 Uhr. Im ersten Fall hebelte der Ganove ein Fenster an einer Doppelhaushälfte auf und ließ Schmuckgegenstände mitgehen. Im zweiten Fall versuchte der Dieb, ein Fenster und eine Hauseingangstür aufzuhebeln.