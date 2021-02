Eindeutig zu viel

Langenhagen (ok). Neun Heranwachsende aus acht verschiedenen Haushalten - das ist in der derzeitigen Corona-Situation eindeutig zu viel. Deshalb musste die Polizei in der Nacht zu Sonnabend kurz nach Mitternacht im stadtgebiet nicht nur wegen Ruhestörung eingreifen, sondern auch neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz schreiben.