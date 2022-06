Eine Brücke bauen

Langenhagen (ok). Der erste Freiwilligentag in Langenhagen soll am 9. September über die Bühne gehen. Alle Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen sind zum Mitmachen aufgefordert.An diesem Social Day sind Mitarbeitende eines Unternehmens für das Gemeinwesen tätig. Dabei unterstützen sie Vereine, Verbände oder Organisationen - so wird eine Brücke zwischen dem ehrenamtlichen Engagement und Unternehmen geschaffen. Mehr Infos unter www.langenhagen.de/freiwilligentag