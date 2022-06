Eine Menge an Delikten

Langenhagen. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein männlicher, erwachsener Fahrzeugführer am Sonnabend gegen 22.35 Uhr eines Kia einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter an der Walsroder Straße 164 und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach Zeugenangaben missachtete der Fahrzeugführer im weiteren Verlauf zwei Rotlicht zeigende Ampeln und fuhr in deutlichen „Schlangenlinien“. Im Zuge einer sich anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges und des Fahrzeugführers wurde eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung festgestellt.. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille. Der Fahrzeugführer wurde in die Dienststelle des Polizeikommissariats Langenhagen zugeführt, wo eine Blutentnahme durch einen Arzt erfolgte. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Es wurden unter anderem Strafverfahren anlässlich einer Gefährdung des

Straßenverkehrs sowie eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort

eingeleitet.