Eine Menge auf dem Kerbholz

Schulenburg. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte nach Auskunft der Polizei am Dienstag um 3.55 Uhr am Amtsweg imn Schulenburg den Diebstahl der Autokennzeichen des eigenen Mercedes durch zwei Personen und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurden die zwei Täter (32 Jahre und 19 Jahre) in einem Daimler Benz, Baujahr 1997, gestellt und festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der Wagen bereits seit 2018 nicht mehr zum Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war. Zudem besaß der 32-jährige beschuldigte Fahrzeugführer keinen Führerschein und fuhr unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei Durchsuchung des Wagens wurde diverses Diebesgut (unter anderem eine Geldkassette, eine Gitarre, ein Beamer) sichergestellt werden. Dieses Diebesgut konnte einem Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte aus der heutigen Nacht in Langenhagen zugeordnet werden. Das Auto sowie das Diebesgut wurden sichergestellt.