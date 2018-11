Herbstliche Musik in der Martinskirche am 17. November

Engelbostel. Fröhliche Melodien, welche die schönen Seiten des Herbst beschreiben, erklingen am kommenden Sonnabend, 17. November, um 16 Uhr in der Engelbosteler Martinskirche. Unter dem Motto „So bunt klingt der Herbst!“ werden 20 Schülerinnen und Schüler aus der Musikschule von Holger Kiesé eine Probe ihres Könnens geben. Die zwischen acht und 53 Jahre alten Instrumentalisten werden auf Gitarre und Klavier volkstümliche Lieder mit Gesangsbegleitung darbieten, aber auch reine Instrumentalstücke aus Barock, Klassik, Boogie und Pop erklingen lassen. Aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi der „Herbst“ so hören sein, und – als Höhepunkt des Konzertes – der „Herbst-Blues in E-Dur“ von Peter Bursch mit sämtlichen Gitarrenschülern. Ein hochkarätiges wie ausgesprochen abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang werden Spenden erbeten zu Gunsten des Förderkreises der Evangelisch-lutherischen Martinskirchengemeinde zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit.