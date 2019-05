Eine Runde weiter

B-Jugend der HSG bei Landesliga-Relegation

Langenhagen (ok). Mit Kampf, Spielwitz und Tempo qualifizierten sich die B-Jugend-Handballer der HSG Langenhagen in Alfeld für das zweite Relegationsturnier zur Landesliga am Sonntag, 5. Mai, in Nienburg. Am Ende des Tages standen 6:2-Punkte und der zweite Tabellenplatz zu Buche. HSG-Spieler Melvin Flöricke war mit 29 Treffern der erfolgreichste Torschütze des Turniers. Jetzt geht es in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die HSG Nienburg, die TS Großburgwedel, die JSG GIW Meerhandball II und die HSG Heidmark.