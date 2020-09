Einfach abgehauen

Godshorn. Ein Autofahrer touchierte nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 9.15 und 9.55 Uhr an der Bayernstraße beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Daimler Benz, E 300, und riss hierbei die komplette Frontschürze ab. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.