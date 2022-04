Einfach abgehauen

Langenhagen (ok). Gleich dreimal meldet die Polizei "Unterlaubtes Entfernen vom Unfallort". Mittwoch zwischen 15 und 15.30 Uhr ist am Allerweg ein ordnungsgemäß geparkter Merceds Sprinter beschädigt im Vorbeifahren beschädigt worden. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat es auf diese Art und Weise ein VW Touran getroffen. In der Hindeburgstraße/Ecke Süntelweg soll ein Fahrradfahrer beim Abbiegen einen wartenden BMW X3 gestreift haben. Der Fahrradfahrer soll nach Auskunft der Polizei dunkelhäutg gewesen sein. Zeugenhinweise in allen drei Fällen bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.