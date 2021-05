Einfach geflüchtet

Langenhagen. Zeugen beobachteten am Freitag gegen 9.55 Uhr auf dem Park&Ride-Parkplatz am Handelshof, wie ein silberner VW Golf Plus beim Vorbeifahren mit seiner vorderen rechten Seite einen geparkten grauen Skoda Karoq streifte und seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Skoda wurde die vordere rechte Fahrzeugseite zerkratzt und die Frontschürze leicht verborgen mit einer geschätzten Schadenssumme in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Zeugen lasen ein Kennzeichenfragment (H-SV mit vier unbekannte Ziffern) bei dem Golf ab. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.