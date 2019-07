Einfach mal klönen

Langenhagen. Am Donnerstag, 1. August, trifft sich das DRK Langenhagen zum Klönen in der Begegnungsstätte in der Kastanienallee. Dabei wird es auch die Gelegenheit geben, wünsche für das nächste Jahr zu äußern. Beginn ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Selbstverständlich sind neben den Mitgliedern auch Gäste willkommen