Einfach weitergefahren

Langenhagen. Eine 34-jährige Radfahrerin wollte nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 10.10 Uhr den Fußgängerüberweg Sollingweg/Bothfelder Straße überqueren, als sich ein silberner VW-Golf näherte. Ohne das erkennbare Überqueren der Radfahrerin zu ermöglichen, beschleunigte die Seniorin im VW mit einer hannoverschen Zulassung und streifte das Vorderrad der Geschädigten. Anschließend entfernte diese sich, ohne ihre Beteiligung an dem Unfall bekannt zu geben. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.