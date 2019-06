Sommerkonzert des Chors der Emmauskirche am 7. Juli

Langenhagen (ok). Geistliche Chormusik der Romantik steht in diesem Jahr auf dem Programm des Sommerkonzertes des Chors der Emmauskirche. Alle Werke zeichnen sich dabei durch wunderschöne eingängige Melodien und Harmonien aus. Es sind klnagschöne Vertonungen des lateinischen Textes "Tantum ergo" zu hören. Aus dem Programm: unter anderem die drei marianischen Gesänge von Edward Elgar sowie zwei wunderschöne Motetten von John -Stainer und Charles Hubert Hastings Parry. Die Franzosen werden musikalisch vertreten Camille Saint-Saens, Louis Vierrre, Charles-Marie Widor, Déodat de Sévérac und Théodore Dubois. Das Konzet findet am Sonntag, 7. Juli, in der Emmauskirche statt. Beginn;: 18 Uhr. Mit dabei: Barbara Rotering, Sopran, und Ryoko Morooka an der Orgel. Eintritt: 15 Euro, Schüler und Studenten zehn Euro.