Eingedrungen

Kaltenweide. Einbrecher drangen nach Auskunft der Polizei zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 18.30 Uhr, durch Einschlagen oder Einwerfen eines Fensters am Osterberg in Kaltenweide gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Das Diebesgut und die Höhe des verursachen Schadens steht noch nicht abschließend fest. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.