Eingedrungen

Langenhagen. Diebe drangen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in zwei Firmentransporter an der Hannoverschen Straße und am Schäferweg ein und entwendeten hieraus diverse Elektrogeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.