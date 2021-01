Eingekürzt

Schulenburg. Im Auftrag der Avacon Netz werden bis Donnerstag, 28. Januar, in Bereichen der 110 kV-Leitung in Schulenburg umfangreiche Schnittmaßnahmen vorgenommen. Eingekürzt wird entlang des Grabens in der Ziegeleistraße und am Leitungsmast im östlichen Teil des Südsee-Geländes der Bewuchs, der sich innerhalb des Leitungsschutzbereiches befindet.