Eingeschlagen

Langenhagen. Während sich eine Fahrzeugführerin für etwa eine Stunde am Freitag zwischen 10 und 10.50 Uhr an der Freiligrathstraße von ihrem geparkten VW UP entfernte, schlug ein Mann die Seitenscheibe ein und gelangte so in das Auto. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Zeuigenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.