Eingeschlagen

Godshorn. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.20 Uhr, durch Einschlagen der vorderen Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ins Fahrzeuginnere eines Opels am Fliederweg in Godshorn und entwendeten eine Jacke, eine Brille und die Betriebsanleitung des Kraftfahrzeugs. Der Gesamtschaden beträgt in etwa 800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.