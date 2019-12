Eingeschlagen

Godshorn. Diebe schlugen in der Nacht von Freitag, 16 Uhr auf Sonnabend, 10 Uhr, die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten Taxis an der Sanddornstraße in Godshorn ein und entwendeten ein im Fahrzeug befindliches Portemonnaie. Darin waren neben diversen Dokumenten auch 350 Euro Bargeld enthalten. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.