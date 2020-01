Eingeschlagen

Langenhagen. Diebe schlugen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag, 23.50 Uhr, auf Freitag, 7.30 Uhr, die vordere Seitenscheibe auf Fahrerseite sowie die hinteren Scheiben auf der Beifahrerseite eines am Fahrbahnrand abgestellten silbernen BMW 5er am Masurenweg ein und entwendeten die Multimediaeinheit (Autoradio, Navigationssystem) sowie die beiden Frontscheinwerfer. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.