Eingeschlagen

Godshorn (ok). Diebe haben nach Auskunft der Polizei Dienstagnacht gegen 2.30 Uhr die Heckscheibe eines weißen VW Crafters in der Straße "Am Moore" eingeschlagen und vier Koffer mit Bohrmaschinen entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.