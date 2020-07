Eingeschlagen

Godshorn (ok). Die Scheibe der Schiebetür eines weißen Transporters der Marke Mercedes Benz haben Diebe nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag am Weidenbruch zerschlagen und dabei einen Akkuschrauber entwendet. Es ist ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.