Eingeschlagen

Langenhagen (ok). Ein Dieb hat nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 14.30 und 16.30 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Wagen an der Karl-Kellner-Straße eingeschlagen. Aus dem Kofferraum ließ er einen Rudksack mit diversen Wertgegenständen mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.