Eingeschlagen

Langenhagen. Vandalen haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag am Buchengarten die Scheibe der Beifahrertür eines VW Caddy eingeschlagen und ein Mobiltelefon entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.