Eingeschlagen

Kaltenweide. Vandalen schlugen nach Auskunft der Polizei am vorigen Freitag zwischen 7.45 und 13.30 Uhr die hintere Fensterscheibe eines geparkten VW Golf am Bertha-von-Suttner-Ring ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.