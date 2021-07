Eingeschlagen

Langenhagen. Einbrecher schlugen nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 0.55 Uhr an der Tempelhofer Straße die Scheiben eines Porsche Macan ein und versuchten, in das Fahrzeug einzudringen. Dabei löste die Alarmanlage des Fahrzeuges aus, woraufhin die Personen flüchteten. Die zwei Männer waren etwa 1,85 Meter groß und mit

einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.