Eingeschlagen

Kaltenweide (ok). Vandalismus oder versuchter Diebstahl? Die Heckscheibe eines geparkten Ford Transit ist nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 7.55 und 15.55 Uhr an der Lindenstraße eingeschlagen worden. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.