Eingeschlagen

Langenhagen (ok). Zwei Sachbeschädigungen an Autos meldet die Polizei. Am Kielenkamp in Godshorn haben Vandalen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fensterscheibe eines VW Polo zerstört, in der Dorfstraße in Schulenburg eine Nacht zuvor die hintere rechte Seitenscheibe eines Mercedes E-Klasse. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.