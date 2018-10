Eingeschlagen

Langenhagen. Diebe schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Seitenscheibe eines abgestellten BMW am Weserweg ein, gelangten hierdurch in das Fahrzeug und entwendeten das Multifunktionslenkrad sowie das fest eingebaute Navigationsgerät. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.