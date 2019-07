Eingeschränkt

Langenhagen (ok). Wieder einmal Diskussion um die Postbankfiliale auf dem Marktplatz in Langenhagen. Viele Kunden, die am Wochenende Geld am Automaten holen wollten, standen vor verschlossenen Türen. Grund: Wegen Vandalismus können die Geräte zurzeit nur während der Öffnungszeiten der Filiale genutzt werden. Also: Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr sowie am Sonnabend zwischen 8 und 12.30 Uhr. Laut Postbank eine vorübergehende Regelung, eine Ende steht aber noch nicht fest.