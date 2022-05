Eingeschränkt

Langenhagen. Am Brückentag, Freitag, 27. Mai, bleiben die VHS, das Stadtarchiv und die Musikschule Langenhagen – analog zum Ferientag der allgemeinbildenden Schulen – geschlossen. Die Stadtbibliothek Langenhagen ist geöffnet.

In vielen Bereichen der Stadtverwaltung sind Besuche nur nach vorheriger Vereinbarung eines Termins möglich. Die Stadt Langenhagen rät daher auch, bei einem Terminwunsch am Freitag unbedingt vorab einen Termin abzustimmen